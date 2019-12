Nella sua pigrizia, l’opinione luogocomunista si domanda in modo pressante quale debba essere lo sbocco politico delle sardine. Domanda scema. Le sardine non hanno alcun bisogno di sboccare da qualche parte, elaborare programmi, avanzare rivendicazioni, promuovere una classe dirigente, fare l’alternativa, si limitano a nuotare e cercano di non finire nella rete a strascico dei soliti parassiti travestiti da pescatori di anime. Può essere che alcuni di loro alla fine siano risucchiati nel vortice della vita pubblica in forme tradizionali,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.