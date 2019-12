Callipo, tonno subito

Roma. Il centrosinistra, dopo la prestazione non eccellente in Umbria, punta ancora sulla società civile. L’imprenditore calabrese Pippo Callipo, noto per il suo tonno in scatola, sarà il candidato del Pd. E’ stato direttamente Nicola Zingaretti ad appoggiare la sua candidatura e già venerdì prossimo il segretario-governatore sarà in Calabria per una manifestazione pubblica a sostegno dell’imprenditore. Resta da capire adesso che cosa farà il M5s, che ha appena ricevuto il sì come candidato da Francesco Aiello, docente universitario. Il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.