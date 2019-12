Quel gran pezzo del Bonaccini

Stiamo scherzando?”. Il ricandidato – così è infatti scherzosamente detto in Emilia-Romagna il presidente uscente e pronto a correre di nuovo (per il Pd) Stefano Bonaccini – da giorni, in tv, inanella uno “stiamo scherzando?” dietro l’altro (specie, ma non solo, quando è a confronto sulla Sanità con la sfidante leghista Lucia Borgonzoni). E più il tono dei vari “stiamo scherzando?” si alza, più si capisce che la sfida emiliana (a fine gennaio 2020) sta diventando davvero, come a sinistra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.