Non siamo a Pechino. Seconda parte

"Alcuni politici italiani” hanno fornito “una piattaforma per un separatista ‘pro indipendenza’ di Hong Kong” e avrebbero così “appoggiato la violenza e il crimine. Si è trattato di un grave errore e di un comportamento irresponsabile per cui siamo fortemente insoddisfatti ed esprimiamo la nostra più ferma opposizione”. Questo è il comunicato che ha diffuso oggi l’ambasciata cinese a Roma. I “politici italiani” sono accusati di aver partecipato a una conferenza che si è svolta giovedì al Senato e in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.