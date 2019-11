L’intreccio al Tg3. Ossessione anti Renzi nel Pd. Contratto no grazie

Guerra aperta tra Matteo Renzi e gli ex renziani rimasti nel Pd, anche sulla Rai. Nicola Zingaretti e Dario Franceschini hanno dato il via libera a Mario Orfeo alla direzione del Tg3 dopo essere riusciti finalmente a convincere l’ad Salini a dare al Partito democratico almeno un telegiornale. Uno dei motivi di questo via libera è il fatto che Orfeo – ex direttore del Mattino, del Messaggero, del Tg2, che dalla sua ha risultati notevoli da direttore del Tg1, che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.