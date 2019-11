La ricerca di un capo alternativo, la condanna del cerchio magico

Roma. Eccolo, davanti a Myrta Merlino. E ti pareva. Ogni volta che convoca una consultazione su Rousseau, la mattina dopo Giggino va in televisione, per suggerire a tutti cosa votare. Come se non bastasse il post sul Blog, per condizionarlo. E poi il quesito: devi votare “No” se vuoi che ci candidiamo, “Sì” per il contrario. Il solito trucchetto di quel genio di Dettori. Ma stavolta gli è andata male: abbiamo vinto noi. E per fortuna che domani viene Grillo,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.