Zingaretti e Renzi si menano a colpi di Lega, Salvini come clava

Roma. La formula “attenti perché ho un accordo con la Lega”, assieme alle sue varianti tipo “occhio che ne ho parlato con Giorgetti” oppure “niente elezioni o regaliamo il Colle alla Lega”, fa ormai parte di un ricco armamentario minaccioso di cui la maggioranza di governo dispone allusivamente per fronteggiare qualsiasi evenienza e problema al suo interno, dall’Ilva alla manovra economica, dalla tassa sulla plastica ad Alitalia, esattamente come il superstizioso ha pronta una varietà di scongiuri per ogni fenomeno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.