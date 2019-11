Conte cerca uno scudo per il governo

Roma. Alle sei del pomeriggio, la tensione di una giornata di passione si scarica in un singulto nervoso che non è proprio pianto, ma che dal pianto neppure è lontano. Rosalba De Giorgi siede su una poltrona del Transatlantico, gli occhi arrossati, i lineamenti gentili stravolti da notti insonni. “A Taranto sanno tutti dov’è casa mia, già sono venuti a battermi alla porta”, sospira la deputata del M5s, come a implorare un sovrappiù di riguardo, per il suo sfogo. “Sono...

