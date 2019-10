L’altro guaio della via Emilia (per il Pd)

La perdita di una regione come l’Umbria non determina il crollo di una maggioranza di governo, però il governo può contribuire a determinare la perdita di un’altra regione simbolicamente, economicamente e politicamente molto più importante: l’Emilia-Romagna. E in quel caso non ci sarà scampo neppure per il governo. L’Umbria viveva da anni una decrescita e miniaturizzazione dell’economia, aggravata dalla vecchia giunta del Pd. La manovra, non ancora approdata in Parlamento, con la miriade di microtasse sul terziario e sul ceto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.