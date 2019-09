“Con questo governo si può dialogare”, dice Landini

“Per noi quota 100 non ha mai significato una revisione della legge Fornero”, dice Maurizio Landini, segretario della Cgil, parlando presumibilmente anche a nome degli altri sindacati confederali che hanno appena incontrato il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il tema delle pensioni, di quelle attuali e di quelle future dei giovani, resta aperto. E Landini rivela che la questione è aperta pure per il governo, che nei prossimi incontri con i sindacati avanzerà delle proposte. Non si è parlato solo di pensioni nell’incontro. Sul salario minimo, è ormai imboccata, conferma Landini, la strada della revisione erga omnes dei contratti nazionali di lavoro.