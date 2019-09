L’errore di Salvini? Aver sottovalutato “l’immane potenza del negativo”

Che cosa è successo nell’estate 2019, tra l’8 agosto e il 10 settembre, mentre gli italiani erano in vacanza? Molti eventi inediti, che hanno condotto alla formazione di un governo nuovo, il sessantaseiesimo della Repubblica. Salvini ha spinto M5s e Pd l’uno nelle braccia dell’altro, sottovalutando l’hegeliana ”immane potenza del negativo”. Perché evocare Hegel? Perché l’ex ministro dell’Interno ha suscitato lui stesso una reazione, attivando una dialettica politica da lui non prevista. E questo per tre motivi. Primo: non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.