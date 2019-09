Ha accettato di consegnarsi per non tradire la consegna di partito “che viene prima di me” ed “è sopra di me”. E però, Nicola Zingaretti non voleva trattare perché, prima che la crisi lo trascinasse a Palazzo Chigi a negoziare con il M5s un governo che non desiderava (“Ma devo proprio andarci?”), pensava che il compito del Pd fosse quello di provarci e misurarsi alle elezioni dove sia chiaro “non è detto che sia io il candidato del centrosinistra”. E...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.