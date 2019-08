Le trame di Di Maio per evitare un governo M5s-Pd

Questa mattina, ospite di Omnibus su La7, il direttore Claudio Cerasa ha parlato della crisi di governo e delle trattative in corso tra Pd e M5s per la costituzione di un nuovo esecutivo. La situazione attuale conferma la tesi che evidenzia "come all'interno del Movimento 5 stelle ci sia una profonda frattura rispetto l'idea di poter fare un governo con il Pd e che tra i principali sostenitori della necessità di fare di tutto per evitare di fare un governo con il Pd ci sia proprio Di Maio che in queste ore è parso essere quello meno convinto a portare avanti questa trattativa". Di Maio infatti "è colui che ha tenuto aperta sino all'ultimo istante l'opzione di ritornare con la Lega, cosa invece che i gruppi parlamentari dei Cinque stelle non vogliono assolutamente".