La crisi di governo, secondo Matteo Renzi. Segui la diretta

Nei giorni scorsi si è aperta una voragine all'interno del Partito democratico. Alla luce della crisi di governo, una parte del partito vuole provare a dialogare con i Cinque stelle, mentre l'altra è favorevole ad andare alle elezioni il prima possibile. Ieri il segretario Nicola Zingaretti ha invitato all'unità e all'"allargamento delle forze". Il senatore Matteo Renzi propende verso un'alleanza di breve termine col M5s per rimandare l'aumento dell'Iva e fare la legge di Bilancio. Ma l'ex premier potrebbe annunciare proprio oggi pomeriggio in conferenza stampa la nascita di una nuova formazione politica sostenuta dai deputati renziani che sono ancora in maggioranza all'interno del partito. Dalla segreteria del Pd intanto prospettano un patto di legislatura e non un accordo di breve durata coi Cinque Stelle come vorrebbe Renzi.