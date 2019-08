Roma. Come chi s’affanni nel voler ridimensionare le aspettative del pubblico, dopo averle a lungo fomentate, ora i vertici della Lega cambiano strategia sul commissario europeo. Per mesi gli esponenti del governo gialloverde hanno puntato tutto sulla Concorrenza, dando per acquisito un portafoglio che a Giuseppe Conte era stato solo prospettato insieme a vari altri; per settimane il nome di Giancarlo Giorgetti era stato vagliato da Matteo Salvini come l’unico in grado di poter puntare a quella prestigiosa delega. Poi,...

