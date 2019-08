Roma. Massimo Garavaglia, prima di tutto la qualifica: viceministro o commissario europeo, come dobbiamo chiamarla? Come sa, il suo nome circola, insieme a quello di Gian Marco Centinaio e Giulia Bongiorno per un incarico a Bruxelles. “Parliamo di cose serie, suvvia”. Parliamo delle coperture della flat tax, allora: Luigi Di Maio dice che restano un mistero. “Invece quelle per il salario minimo è già evidente che sono del tutto inesistenti”. Così, però, continuate a non dire dove troverete i soldi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.