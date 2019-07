Le affinità elettive tra Repubblica e il Fatto

Il governo del cambiamento Pd-Cinque stelle non esiste. Tutti dicono di non volerlo. Eppure questa specie di Sarchiapone elettorale, questa entità inafferrabile e indefinibile, per qualcuno persino mostruosa, può contare su uno stuolo di sponsor politici – D’Alema, Franceschini, Massimo Cacciari, metà del mondo che ruota attorno a Nicola Zingaretti… Ma non solo. Il Sarchiapone ha addirittura due quotidiani di riferimento (il lettore non svenga): Repubblica e il Fatto. Ieri, per dire, il Fatto dava spazio a un intervento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.