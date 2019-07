Cucù, il Parlamento non c’è più

Le coppie infelici che tentano di andare avanti fingendo di non avere raggiunto una crisi che invece hanno ampiamente raggiunto, di solito provano a organizzare vacanze autonome, tendono a dormire in letti separati, cercano di parlarsi il minimo possibile e fanno di tutto per evitare un qualsiasi contatto che possa rendere manifesta la fine del proprio matrimonio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio da mesi somigliano a una coppia in crisi che si rifiuta di prendere atto della conclusione del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.