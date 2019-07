Salvini sull’autonomia non usa la ruspa

Come decine d’altri, spacciati pure quelli per risolutivi, anche quello di mercoledì sera è stato un incontro interlocutorio. Doveva essere un vertice ristretto ai soli diretti interessati alle autonomie (Conte, i due vicepremier, il ministro Erika Stefani), e invece s’è trasformato – come accaduto già il 25 giugno – in un caravanserraglio di ministri, sottosegretari, capi di gabinetto e tecnici vari, una cinquantina in tutto, molti dei quali costretti a stazionare in anticamera nell’attesa della loro convocazione in Sala Verde....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.