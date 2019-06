Tutte le acrobazie delle opposizioni per garantire la maggioranza al governo

Roma. A sentirlo così tranquillo, sembra quasi insincero. “I numeri sono risicati, non lo nego. Ma la situazione non preoccupa”, dice a metà mattinata, entrando in Senato, Massimiliamo Romeo. Ma basta poco per notare che la serenità del capogruppo leghista è condivisa un po’ da tutti, nella buvette di Palazzo Madama. Perché, certo, la carta parla di una maggioranza striminzita: 164, nella pattuglia grilloleghista, appena tre oltre la soglia minima. E però a quelli si aggiungono, ormai abitualmente, i due...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.