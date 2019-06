Ai ballottaggi delle comunali vincono tutti. Ma Salvini un po' di più

In Italia, si sa, le elezioni sono più che altro una questione di punti di vista. E così il giorno dopo un po' tutti festeggiano la loro vittoria. I ballottaggi per le comunali 2019 non fanno eccezione. La Lega conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che il risultato delle Europee e la crescita di consensi registrata dai sondaggi non sono dei fatti estemporanei (anche se le vittorie amministrative arrivano con il “vecchio” schema del centrodestra con Forza Italia e FdI). Il Pd celebra la riconquista di Livorno dopo un quinquennio grillino e, soprattutto, l'esser riuscito a compensare sconfitte storiche (come Ferrara che passa al centrodestra dopo 70 anni) con la difesa di alcuni feudi storici. Il M5s, che era in corsa in un solo ballottaggio a Campobasso, festeggia ovviamente la sua vittoria. Tutti, quindi, vivono felici e contenti ma è indubbio che anche questa tornata elettorale, che conferma ulteriormente Salvini a scapito dell'alleato di governo, avrà effetti sul governo.

Buongiorno Amici, dopo 70 anni a #Ferrara, Forlí e in tante altre città dove governava da sempre la sinistra da oggi cambia la musica! GRAZIE!☀️https://t.co/PywQY3NdqB — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 10, 2019

CAMPOBASSO È A 5 STELLE



Roberto Gravina è il nuovo sindaco di Campobasso, un'altra vittoria importante in un ballottaggio!

Buon lavoro a Roberto e a tutta la nuova giunta comunale! pic.twitter.com/y0KDBSi4L8 June 9, 2019

I risultati Il bilancio finale nei capoluoghi che andavano al ballottaggio, quindici su un totale di 136, è di sostanziale parità. Setta sono andati al centrosinistra, sette al centrodestra, uno al M5s. Il centrosinistra, in particolare, vince a Cremona, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Cesena, Rovigo e Verbania. Il centrodestra vince a Ferrara, Forlì, Potenza, Ascoli Piceno, Vercelli, Biella, Foggia. Il Movimento 5 Stelle vince a Campobasso. Liste civiche di centrosinistra hanno invece vinto il ballottaggio ad Avellino.

Gran lavoro di Filippo Nogarin per riportare il centrosinistra al governo di Livorno — David Allegranti (@davidallegranti) June 9, 2019

[Update, in Umbria il centrodestra vince ai ballottaggi in quattro comuni su cinque, tra cui la storica (ex) roccaforte rossa Foligno] – Socialismo umbro https://t.co/RVc2O867mR — David Allegranti (@davidallegranti) June 10, 2019

In sintesi il centrodestra al ballottaggio ha strappato al centrosinistra i comuni di Ferrara, Forlì, Biella e Vercelli. Il centrosinistra, al contrario, ha strappato al centrodestra Rovigo e al Movimento 5 Stelle Livorno (e anche Avellino anche se si tratta di liste civiche vicine al centrosinistra). Il Movimento 5 Stelle strappa al centrosinistra Campobasso. Tra il primo e secondo turno il bilancio complessivo nei comuni capoluogo è di 12 sindaci per il centrodestra (ne aveva 7), 13 per il centrosinistra (sei in meno) e due per il M5s (che ne aveva comunque due).

#Amministrative2019 vince complessivamente il centro sinistra, che prevale in 3/4 dei ballottaggi. Ottima prestazione dei sindaci del @pdnetwork. Bravi ! Brucia sconfitta Ferrara e Forli, bella soddisfazione invece per Livorno. Manteniamo la larga maggioranza dei comuni italiani — Matteo Ricci (@matteoricci) June 9, 2019

Da segnalare poi la vittoria del centrodestra nel feudo rosso di Piombino e ad Aversa. Mentre il centrosinistra si è confermato a Prato.