Il discorso di Conte - Guarda la diretta

“Ho alcune cose importati da dire a tutti voi”. Così, questa mattina, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato e convocato la conferenza stampa che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe provare a mettere fine ai continui scontri tra Lega e M5s. Un ultimatum, come lo definisce qualcuno, che dovrebbe avviare la cosiddetta “Fase 2” del governo. Peccato che, nel frattempo, le due forze della maggioranza gialloverde non sembrano avere alcuna intenzione di siglare la pace. Alla Camera è slittata la discussione sul decreto crescita. Mentre al Senato si va verso un rinvio di quella sul cosiddetto Sblocca cantieri. La riunione fissata a Palazzo Chigi per discutere dei due provvedimenti, prevista inizialmente per le 17.30, è stata rinviata alle 20. Matteo Salvini, impegnato in Lombardia per la campagna elettorale per i ballottaggi, quasi sicuramente non ci sarà. Ed è difficile che Conte, che già lo scorso venerdì si era augurato che la campagna elettorale potesse finire e che il governo potesse tornare a lavorare, gli possa far cambiare idea con un suo eventuale ultimatum.

