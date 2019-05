La svolta moderata del M5s è una favola

La svolta moderata del M5s, la tenuta della coalizione, gli striscioni e i selfie del dissenso. Ospite di Tagadà, il direttore del Foglio traccia un quadro sul futuro delle forze di governo e di quelle di opposizione intervistato da Tiziana Panella.

"Il M5s è un partito tecnicamente eversivo, che è contro la democrazia rappresentativa e contro alcuni principi cardine della Costituzione. Ora i cinque stelle stanno cercando di portare avanti una svolta mediatica moderata, ma è per opportunismo, per contrapposizione a Salvini. Ci vuole molta fantasia a immaginare come moderato un partito che nasce da un vaffa".

Il ruggito del coniglio populista I populismi cuor di leone che a colpi di rivoluzione avrebbero dovuto rivoltare l’Italia hanno fatto danni con le parole ma nei momenti chiave hanno deciso di non scassare tutto. Perché il dopo europee si può capire solo con il bluff del coraggio salviniano

"Il collante di questo governo è il potere e la data chiave è la prossima primavera, quando verranno ridiscussi e rinominati i vertici delle grandi aziende pubbliche. Per questo Lega e M5s troveranno il modo di andare avanti anche dopo le europee, a meno di risultati pazzeschi del Carroccio: le asticelle sono due e stanno al 30 e al 35 per cento, Salvini sarà portato a rompere e rischiare solo nel secondo caso".