Roma. La rivoluzione dal basso, la democrazia diretta, il Signor nessuno nella stanza dei bottoni e il teorema di Gela (chiamiamolo così): i Cinque stelle prendono voti in fretta, ma li perdono altrettanto in fretta nei luoghi in cui la realtà li assale. E’ successo domenica alle amministrative nella suddetta Gela, città dove Domenico Messinese, ex sindaco del M5s poi espulso, era già stato messo in minoranza dal suo stesso partito – ma anche se il M5s, come ad allontanare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.