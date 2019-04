Cosa vuole il governo da Bankitalia?

Nel Consiglio dei ministri in cui si è approvato un decreto già approvato settimane fa, mentre un vicepremier era in uno studio televisivo e l’altro davanti ai microfoni a scambiarsi vicendevolmente accuse, neppure questa volta si è discusso del rinnovo del Direttorio della Banca d’Italia. Non che non ci sia stato il tempo di fare nomine, perché il governo ha nominato un membro del Cnel, un componente dell’Anvur e anche il commissario straordinario per le persone scomparse. E forse sarà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.