Ruviano vicino all'Europa

Quando il sindaco di Ruviano (ex paese agricolo nel casertano, diventato ora luccicante borgo a mo’ di quelli umbri) mi ha detto: tutto questo è cominciato perché eravamo stanchi di vedere le persone che cadevano nelle buche, ho avuto una visione. Roma come Ruviano e Roberto Cusano (il sindaco di Ruviano) al posto di Virginia Raggi. La città che percorro ogni giorno in moto, dove ogni tre secondi sobbalzo e maledico a causa degli smottamenti e frane piccole e medie,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.