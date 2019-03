Renzi vs Le Pen

Il ritmo all’ultimo respiro, la scansione logica chiara e netta, la sensazione di assistere a un evento, a un fatto interessante, che fa la gloria dell’informazione e del servizio pubblico televisivo (quello francese), in un gioco sottile di vere intimidazioni e finte cortesie tra due leader, l’europeista e l’euroscettica, Matteo Renzi e Marine Le Pen, che si scontrano in un minuetto di schiaffi, e falsi complimentucci, che sono il contrappunto del rispetto grammaticale e sintattico. Una scoperta per lo spettatore...

