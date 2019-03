Chi avrà la maggioranza alle Europee?

Roma. La Lega al 33,4 per cento, il M5s al 22,1, il Pd al 19,8, Forza Italia all’8,8, Fratelli d’Italia al 4,4. Sono i numeri di un sondaggio firmato Swg per Centro Studi Americani e Kratesis in vista delle elezioni europee.

Già, ma con questi numeri quanti seggi prenderebbero i partiti all’Europarlamento? La Lega prenderebbe 28 seggi, il M5s 19, il Pd 17, Forza Italia 7 e Fratelli d’Italia 4. Il sondaggio, che analizza anche lo stato di salute dei partiti in giro per l’Europa, valuta anche i gruppi. Una ricognizione utile per capire chi avrà la maggioranza al prossimo giro.

L’Epp, che poi sarebbe il Ppe, prenderebbe 174 seggi contro i 217 di adesso, con una perdita dunque du 43 scranni. I Socialisti & Democratici, perderebbero 45 seggi passando da 186 a 141, mentre l’Alde ne guadagnerebbe 33 passando da 68 a 101. L’Enf, il gruppo di cui fa parte la Lega, guadagnerebbe 30 seggi (da 37 a 67).

Ma quali sarebbero le possibili maggioranze?

Ppe + S&G + Alde farebbero in totale 416 deputati (la maggioranza è 353). Se al posto dell’Alde ci fosse l’Efa, di cui fanno parte i Verdi, i parlamentari totali sarebbero 366, dunque la maggioranza sarebbe meno solida. Per i sovranisti, invece la maggioranza è lontana: anche se facessero un’alleanza con il Ppe, arriverebbero comunque a 334 seggi.