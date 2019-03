L’altra velocità: soldi alla Napoli-Bari in cambio della “mini” Torino-Lione

Roma. Alessandro Morelli compare in Transatlantico a ora di pranzo, quando il vertice sulla Tav di Palazzo Chigi è appena terminato. “Per l’alta velocità è una bellissima giornata”, dice il presidente della commissione Trasporti, uno dei fedelissimi di Matteo Salvini e tra i meglio informati sui temi che riguardano le infrastrutture. “Una splendida giornata”, ripete. E solo per la Valsusa? “No, anche per la Napoli-Bari”, sorride sornione. E in un attimo, le indiscrezioni sulla proposta che il Carroccio ha offerto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.