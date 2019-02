Contro i leader sòla al comando

Isolati, ma perché? Due giorni fa, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex grillino, politico in gamba, cacciato probabilmente anche per questo dal Movimento 5 stelle, ha colto al balzo le contorsioni politiche del grillismo sul caso dell’autorizzazione a procedere negata al ministro Salvini per mettere in fila una serie di spassose contraddizioni dei suoi ex compagni di partito. Si diceva tutto in streaming e lo streaming è sparito. Si diceva mai alleanze con i partiti e oggi il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.