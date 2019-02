Roma. Il senatore Luigi Zanda, in aula a Palazzo Madama, qualche giorno fa l’ha definita la strategia del carciofo. Una foglia dopo l’altra, il governo felpastellato vuole indebolire la democrazia rappresentativa. Pezzo dopo pezzo, appunto. “In atto ci sono due misure ostili al Parlamento”, dice al Foglio. “Una è il referendum propositivo, attualmente in discussione alla Camera, l’altra è la riduzione dei parlamentari, in discussione al Senato. C’è poi l’impegno sottoscritto nel contratto di governo per inserire il vincolo di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.