Roma. Se le si dice che il 15 febbraio si comincia, lei subito corregge: “Si è cominciato da un pezzo ormai. Il 15 semmai si arriva alle battute finali”, dice Erika Stefani. E con lo sguardo indica i tre faldoni accatastati sulla sua scrivania, uno per ogni regione. “Veneto, Lombardia ed Emilia vogliono risposte concrete”, spiega la ministra per gli Affari regionali. “L’autonomia non si annacqua e non si rimanda. A metà febbraio il testo passerà in Consiglio dei ministri,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.