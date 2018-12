Amici grillini, pagate!

Roma. “Sergio, Sergio, perché mi perseguiti?”. Tra i tanti parlamentari grillini infuriati, c’è pure chi prova a sdrammatizzare, ricorrendo alla citazione biblica. E certo, nulla di più lontano ci sarebbe, rispetto all’austerità di Saulo (poi san Paolo), dell’indole esuberante di Sergio Battelli, scanzonato chitarrista a tempo perso, ex venditore di canarini con la terza media e finito per meriti mai del tutto chiariti a fare il tesoriere del gruppo del M5s alla Camera. Nulla, se non l’inflessibilità nel richiedere ai...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.