Il Pd discute di Pd

Roma. Alla Camera si discute la manovra, che è sempre di più un Ufo, un oggetto volante non identificato. Viene avvistata in commissione Bilancio, poi c’è chi giura di averla vista negli uffici legislativi, ma nessuna certezza. Così in realtà nemmeno i deputati, che pure si accapigliano, sanno bene di cosa stiano discutendo da ore. Urla, sospensioni, rinvii. Questo però avviene dentro. Nell’emiciclo. Fuori, in Transatlantico, è un altro mondo. Sono le stesse persone, ma fanno e parlano di altre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.