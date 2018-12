Il tunnel spazio-temporale di Toninelli

Se apri Twitter e trovi “Toninelli” tra le tendenze, sai già che il ministro delle Infrastrutture ne ha sparata un'altra. I social questa volta si sono attivati subito sulla nuova doppia capriola di Danilo Toninelli. A margine di una riunione a Bruxelles, il ministro dei Trasporti ha parlato di Genova, ancora ferita dal crollo del ponte Morandi: “Come governo abbiamo dato tutto quello che potevamo a Genova e penso che in pochi mesi, al massimo anni, tornerà ad essere più forte di prima”. Insomma, come cantava Giorgio Gaber: “La rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente”.

#Toninelli: “Genova tornerà ad essere più forte di prima in pochi mesi, massimo anni”...

Ascoltatelo. Se da Sindaco avessi detto che la scuola nuova l’avrei costruita “in pochi mesi, massimo anni”, mi avrebbero riso dietro sino alla fine del mandato...

Lui fa il Ministro. pic.twitter.com/MirECpIKmo — Eugenio Comincini (@Comincini) 3 dicembre 2018



Ovviamente il passaggio tra “pochi mesi” e “al massimo anni” ha colpito molti utenti della rete. Ma c'è anche un'altra perla: come lo scaricabarile preventivo sul governatore ligure Giovanni Toti: “Se non fosse in grado di gestire correttamente tutte le risorse che abbiamo dato a Genova e alla Liguria, gli abbiamo dato la possibilità di sopperire a questa incapacità di gestione”.