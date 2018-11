“È arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale” ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, nel suo intervento al convegno di Confcommercio. Ma il regalo di Natale “è solo Salvini che può farselo ed è quello di cambiare questa manovra”, risponde Claudio Cerasa a Tagadà su La7. Il direttore del Foglio è stato ospite di Tiziana Panella per parlare di Commissione europea, opposizioni e nuovi equilibri di governo. “Le cose sono due – ha continuato Cerasa – O sono impazziti tutti – il Fmi, la Bce, la Banca d'Italia, l'Inps, la Commissione europea – oppure c'è qualcosa che non funziona qua. Se tutti dicono che la manovra rischia di portare l'Italia verso la recessione ed è solo il governo ad avere delle stime fuori dal mondo, forse il problema riguarda l'Italia”.





“Anche se osserviamo con scetticismo l'operato del governo”, prosegue il direttore, “tutti ci auguriamo che abbia ragione. Ma a oggi non c'è motivo per stare tranquilli: senza ancora aver fatto la manovra possiamo già osservare l'impatto importante che hanno le parole dei 'nostri eroi' populisti sulle banche, sui titoli di stato, sui rendimenti. Abbiamo bruciato, dal 31 maggio a oggi, tra obbligazioni, azioni e interessi sui btp, qualcosa come 150 miliardi di euro. Dovremmo cominciare a smetterla di pensare che sia uno scherzo e a renderci conto che c'è un grave problema. E lo sarà anche per il governo, che così non può reggere”.