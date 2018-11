A Renzi piace chi lo invita a farsi un suo movimento

La politica del 2018 è materia strana da analizzare, comprendere e maneggiare. Viviamo nell'éra dei “like” e non a caso Matteo Salvini e Luigi Di Maio combattono gran parte della loro battaglie su Facebook a colpi di dirette e post. Così anche un “mi piace” in più o in meno può essere rivelatore. Utile per capire dove stiamo andando.

Anche per Matteo Renzi i social hanno sempre rivestito un ruolo importante (basti pensare al famoso tweet “Arrivo, arrivo” pubblicato mentre si trovava a colloquio con Giorgio Napolitano per accettare l'incarico di presidente del Consiglio). E oggi che l'ex premier veste i panni del “semplice senatore del Pd”, Facebook è diventato il luogo perfetto per informare sostenitori ed elettori su ciò che succede a Palazzo Madama.

Così stamattina, mentre in Aula si votava il decreto Genova, Renzi ha scritto il seguente post: “Oggi, 15 Novembre 2018, il Movimento Cinque Stelle ha ufficialmente perso ogni diritto di usare la parola Onestà. Nel Decreto per Genova hanno infilato le norme per il CONDONO EDILIZIO, votato insieme alla vecchia politica che dicevano di voler combattere”. E ancora: “Facile fare il populista quando sei all'opposizione, ma quando vai al Governo la realtà ti presenta il conto. Noi siamo per i lavori sul Bisagno, per gli investimenti sul Porto, per il Terzo Valico, per la Gronda. E loro? Loro no. Loro rifiutano il Terzo Valico e la Gronda ma permettono i condoni a Ischia. Dovevano abolire la povertà, hanno abolito la legalità. Il tempo è galantuomo, amici”.

Tantissimi, ovviamente, i commenti. Tra questi anche quello di Irene Giordano che ha postato un semplice “Grande Matteo!!! NUOVO MOVIMENTO SUBITO!!”

Nulla di strano. Da tempo parte dei sostenitori renziani chiede all'ex segretario del Pd di dar vita a un nuovo partito. Fatto sta che Irene ha ricevuto 28 like e 3 cuoricini. E tra i like c'è proprio Matteo Renzi (foto sotto).

Forse è un caso, un errore di qualche zelante social media manager, una svista di Renzi che per errore ha messo il suo pollice all'insù sotto il commento. Fatto sta che il “like” c'è. E forse, all'ex premier, l'idea di dar vita a un nuovo movimento piace. Anche fuori dalla piazza virtuale di Facebook.