E’ evidente che hanno già fallito. E’ evidente che non poteva essere altrimenti. E’ evidente che i sondaggi li premiano e forse saranno premiati anche alle elezioni. E’ evidente, evidente, evidente. Ma c’è un mistero. Non che gli italiani tardino ad accorgersi di quello che hanno combinato, ché gli sberleffi sono sberleffi, ma che loro, il Truce il Bamboccione e l’Avvocato, non abbiano non dico una strategia di rottura, ma almeno una inclinazione a fare del grande disordine una leva...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.