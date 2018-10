La sfida di Tajani ai gialloverdi in vista delle Europee

Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, intervistato da Matteo Matzuzzi in occasione della Festa del Foglio del 27 ottobre 2018 a Firenze, dice che “se tutti coloro che credono nell'importanza dell'Europa, nella difesa della sua identità, si metteranno in moto, alle Europee c'è possibilità di vincere. E vincere significa anzitutto impedire il suicidio dell'Italia. Perché il governo è vulnerabile. Oggi dice delle cose e domani? Qual è l'identità del paese che vogliono i gialloverdi? La Padania, quello dove i parlamentari vengono estratti a sorte, o quello di chi insulta il capo dello Stato? Uno può anche essere critico, ma non si possono insultare Sergio Mattarella e Mario Draghi, peraltro senza avere i fondamentali. La democrazia dei like non è democrazia. Altro che popolo sovrano. Siamo in mano a un clown che non ha alcun diritto per dire certe cose. Hanno solo voglia di comandare e fomentare l'odio sociale”.





