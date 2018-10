Conte, Giggino e la malamanovra

In una diretta su Facebook, il vicepremier leghista Matteo Salvini ha rassicurato sulla tenuta della maggioranza, su cui nelle ultime ore si sono concentrate forti pressioni, ma ha respinto le accuse avanzate indirettamente dall'altro vicepremier, il grillino Luigi Di Maio, che mercoledì a Porta a Porta ha denunciato l'arrivo al Quirinale di un testo modificato nei punti relativi allo scudo fiscale e al condono. "I nemici sono altri", ha detto Salvini, ma "non possiamo stare sui giornali europei per due giorni, dando l'immagine di un governo litigioso e con lo spread che sale".

