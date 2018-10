I “populismi” dei paesi capitalistici avanzati hanno, oltre a evidenti somiglianze, caratteri diversi, dipendenti dalla storia, antica e recente dei paesi in cui si sono affermati. Per venire subito al nostro, dobbiamo almeno partire dall’assestamento del sistema politico italiano nell’immediato dopoguerra: dal perché l’Italia non abbia generato un partito socialdemocratico e un partito liberale moderati. Essa generò invece un partito comunista, escluso e auto-escludentesi dalla competizione per il governo per ragioni internazionali e di radicale dissenso sull’assetto sociale ed economico...

