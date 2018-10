Dal meridionalismo a Saviano e Pino Aprile, un’Italia tornata indietro

Ieri Mondadori ha mandato in libreria il nuovo libro di Raffaele La Capria, grande scrittore nato a Napoli (96 anni fa), ma guai a classificarlo come scrittore napoletano: lui con la sua città natale ha condotto un “poetico litigio” lungo una vita, proprio cercando di liberarsi, racconta, dai “condizionamenti” di certe immagini stereotipate e libresche. Il titolo è “Il fallimento della consapevolezza”, e sembra un involontario giudizio di Dio. Ovviamente non su di lui – raffinato esponente di una generazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.