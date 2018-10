Matteo Salvini dice di avere un progetto trentennale per cambiare l’Europa e ha cominciato alleandosi con i nazionalisti francesi di Marine Le Pen per le elezioni europee di maggio con il “Fronte della libertà”. Allargare il deficit di bilancio e attaccare frontalmente i funzionari della Commissione europea, che considera un’anatra zoppa, fa parte di un piano strategico. Il politologo Giovanni Orsina avverte sulla Stampa che “sbaglia chi continua a sottolineare, a mo’ d’esorcismo, che [un’alleanza] non può funzionare perché i sovranisti, impegnati ciascuno a promuovere gli interessi del proprio paese, non sapranno dar vita a un’alleanza coerente. Per il momento non è affatto così: gli interessi dei sovranisti convergono a perfezione sull’obiettivo di indebolire Bruxelles e riportarne i poteri nelle capitali nazionali. Su tanti altri obiettivi poi divergeranno e si scontreranno senz’altro – ma questo avverrà domani, non oggi”.

Benché compatti in un piano così incendiario da sembrare donato loro da Steve Bannon, i sovranisti europei riusciranno ad aprire il Parlamento Ue come una “scatoletta di tonno”? I partiti nazionalisti viaggiano sul 15-17 per cento dei consensi. Vale in Lettonia per il Kpv Lv (14,1) e il Nuovo partito conservatore (13,6). In Svezia con gli Svedesi Democratici (17,6). Lo stesso livello della Lega alle scorse elezioni. I nazionalisti alleati riusciranno ad aumentare i consensi per ribaltare Bruxelles? Di certo la campagna elettorale sarà lunga altri otto mesi e se Salvini ha deciso di mettersi alla testa dovrebbe tenere in conto che in questo periodo di turbolenze finanziarie, tra continui cali in Borsa e aumenti dei rendimenti dei titoli pubblici, una lunga propaganda farà danni continui e permanenti all’Italia in primis.