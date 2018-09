Perché la revoca della concessione ai Benetton è un incubo per il governo

Roma. La strategia del ministro Danilo Toninelli per la ricostruzione del ponte Morandi ricorda quella di Donald Trump con il muro al confine: “Costruiremo il muro e lo pagherà il Messico”. I messicani sarebbero quelli di Autostrade per l’Italia (Aspi) e anche in questo caso ci sono un po’ di complicazioni rispetto alle intenzioni del governo. Durante l’audizione in Commissione ambiente alla Camera, il ministro ha detto che venerdì arriverà in Consiglio dei ministri il “decretone”, così lo ha chiamato,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.