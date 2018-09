Salvare il popolo dalla fake politica

Twitter insegna a scrivere e a pensare. Mentre il Truce prepara la guerra con la Francia, nell’occasione sulla Libia, un twittomane lancia per le europee “tre partiti sul comò”. Invece di stare tanto a analizzare le ragioni della sconfitta e quelle del territorio, spaccando Torrespaccata in quattro, facciamo così: una lista liberale, possibilmente energicamente europeista; una lista a vocazione maggioritaria, almeno la vocazione, del Pd; una lista di corbinistas, possibilmente senza antisemiti e maduristi. Non è l’uovo di Colombo? Poi,...

