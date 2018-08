Giancarlo Giorgetti, durante un intervento al Meeting di Rimini, ha usato espressioni molto provocatorie per denunciare lo scollamento delle istituzioni dal sentimento popolare, arrivando a pronunciare una specie di spicciativo de profundis per la “democrazia rappresentativa”. Rispondendo poi alle domande, ha specificato obiettivi di riforma niente affatto eversivi: elezione diretta del presidente della Repubblica, riduzione del numero dei parlamentari, abolizione del bicameralismo ripetitivo. Alcune di queste riforme, per la verità, sono state proposte in varie fasi da molti leader politici,...

