Il silenzio dei non innocenti

Dove sono finiti tutti i costituzionalisti, gli scienziati politici e persino i “civili” che dissero un chiassoso No al referendum del 2016, in difesa retorica della Costituzione più bella del mondo e – in buona sostanza – per mandare a casa Matteo Renzi? “Nessuno di costoro, evidentemente, si è accorto che un partito che ebbero al loro fianco in quella battaglia ‘in difesa della Costituzione’ – e che, incidentalmente, è anche il più forte partito italiano – ha nel frattempo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.