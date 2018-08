Livorno. Oltre quattro anni fa – era il 2014 – il Pd qui prese una “cenciata” storica, perdendo al ballottaggio contro il M5s, nonostante i venti punti di vantaggio al primo turno. In piazza nella notte, davanti al Palazzo comunale, grida e insulti contro i “ladri” del centrosinistra. L’anno prossimo ad approfittare delle promesse disattese dal grillismo livornese (ogni volta che uno s’affaccia in città spera sempre di trovare i famosi autobus gratis, e invece) potrebbe essere non il Pd...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.