Perché una sfida Minniti-Zingaretti può togliere la museruola al Pd

Il tema in fondo è tutto lì e prima o poi bisognerà scegliere che cosa fare: vivere da concorrenti o vivere solo per le correnti? Da qualche tempo a questa parte, nel dibattito pubblico italiano, la bocca del più importante partito dell’opposizione, ovvero il Partito democratico, sembra essere coperta da una museruola e nonostante la buona volontà di alcuni esponenti del Pd dopo sessanta giorni di governo gialloverde l’impressione è che l’opposizione italiana non abbia ancora messo a fuoco il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.