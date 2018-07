Mi interessa il “saldo positivo”, ha detto Matteo Salvini dopo aver incontrato il suo collega tedesco, Horst Seehofer, a Innsbruck, “prima di ricollocare qualcuno in Italia, voglio dislocare qualcuno dall’Italia”, così c’è “un immigrato in meno da mantenere”. Il ministro dell’Interno dice che il bilaterale è stato molto positivo, “dopo tanti vertici franco-tedeschi finalmente uno italo-tedesco”, e questo per lui è già un successo. Così come è orgoglioso quando dice che il Brennero resterà aperto, non temete, “parliamo di poche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.